28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7269
  • 6,2879
  • 284.899
  • 98826.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Evlatlarımızı geri verin

Hacire Akar’ın mücadelesi çocukları dağa kaçırılan anneleri umutlandırdı. “Diyarbakır’da genç bırakmadınız ya hapiste ya mezarda” tepkisiyle evlatlarını isteyen 4 aile HDP önünde eyleme başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır’da iki hafta önce Hacire Akar’ın dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mehmet Akar için başlattığı oturma eyleminin ardından dün de dört aile aynı gerekçe ile HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yerel seçimlerde ele geçirdiği belediyeler üzerinden terör örgütüne bir yandan maddi ve lojistik destek sağlanırken diğer yandan ise Kandil’in insan kaynağı haline geldi. Çocukları dağa gönderilen aileler ise HDP’ye isyan etti. 

SUÇ DUYURUSU YAPTI 

Fevziye Çetinkaya, 4’ü kız 11 çocuğundan S. Çetinkaya’nın (17), 30 Ağustos’ta HDP’lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, polis merkezine başvurarak suç duyurusunda bulundu. Anne Çetinkaya dün sabah saatlerinde, beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile geldiği merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 

KENDİ ÇOCUKLARINA İŞ VAR

Gazetecilere Kürtçe açıklama yapan acılı anne Çetinkaya, çocuğuna kavuşmadan il binası önünden ayrılmayacağını ifade ederek şöyle konuştu: HDP hiçbir şey istemiyorum çocuğumu bana getirsinler. Bize ‘Çocuğunuz burada değil’ diyorlar. Benim çocuğumu burada saklamışlar ya da götürmüşler. Ne yapmışlarsa bunlar yapmıştır. Çocuğum gelmeden buradan gitmem. Bu kadar kişiyi işe aldılar, benim çocuğumu da işe alsaydılar. Benim oğlum HDP’nin bayrağını yollara, evimizin damına asıyordu. Aklı başından gitmişti. Her gün ‘Ben dağa çıkacağım’ diyordu, sürekli partiye gelip gidiyordu. Vallahi billahi çocuğumu HDP götürdü. 

HDP ZULMEDİYOR

Baba Şahap Çetinkaya ise oğlunun HDP’yi yakından takip ettiğini belirterek, HDP gençlik kollarının gerçekleştirdiği tüm etkinliğe katıldığını söyledi. Baba Çetinkaya, şöyle konuştu: Kendi çocuklarına iş verip çalıştırıyorlar ama milletin çocuklarını dağa gönderiyorlar. Madem çok istiyorlar kendi çocuklarını göndersinler. Benim gibi fakir ve zavallı insanların çocuklarını gönderiyorlar. Bu kadar zulüm yapılamaz. Oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. 

PARTİLİLER SALDIRDI 

Oturma eylemi sürerken annelerden Fevziye Çetinkaya, HDP il binasına taş attı. Binadan çıkan partililer, Çetinkaya ailesine saldırdı. Ailelerin linç edilmesini polis önlendi. Gerginlik sırasında Çetinkaya ailesinin fertlerinden Aysel Bozkurt, HDP’lilere “Başlarım sizin Kürdistan davanıza, oğlumuzu geri verin” diye bağırarak tepki gösterdi. 

4 YIL ÖNCE DE AYNI ACI 

Çocuklarının dağa gönderildiğini ileri süren diğer anne Remziye Akkoyun ise 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad’ın teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi. Oğluna 4 yıldır kavuşamayan gözü yaşlı anne Akkoyun HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden güç aldığını ve onlarla birlikte oğlu getirilinceye kadar eylemine devam edeceğini söyledi. Oturma eylemi yapan iki aileye çocukları kaçırılan Ayşegül Biçer ve Ömer Tokay da HDP binasına gelerek destek verdi. Oturma eylemi yapan ailelerin sayısı dörde çıktı.

HACİRE ANA ACILI AİLELERE ÖRNEK OLDU

DİYARBAKIR’DA daha önce iki oğlunu PKK’ya kaptıran 70 yaşındaki Hacire Akar’ın üçüncü oğlunu kurtarmak için verdiği mücadele ile HDP’yi dize getirmişti. Oğluna kavuşan Akar “Ailelere de tavsiyem çocukları dağa kaçırıldığı zaman gidip HDP önünde oturup eylem yapsınlar. Benim diğer oğlumu da onlar kandırıp kaçırdı ve öldürüldü.

 Ondan sonra 40 gün yeme içmeden kesildim bana böyle bir acı yaşattılar. Çocukları kaçırılan aileler, anne ve babalar korkmasın cesaretli bir şekilde HDP önüne gidip çocuklarını istesinler. Çocukları dağa giden aileler mutlaka gelip HDP önünde eylem yapsınlar” çağrısı sonrası çocukları dağa gönderilen aileler HDP önünde eylem başlattı.

 

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bitcoin 10 bin 500 doları aştı

Bitcoin 10 bin 500 doları aştı

Başkan Erdoğan’dan maç yorumu: Bize yaşattığınız gurur yeter

Başkan Erdoğan’dan maç yorumu: Bize yaşattığınız gurur yeter

Husiler, Suudi Arabistan'a SİHA ile saldırdı

Husiler, Suudi Arabistan'a SİHA ile saldırdı

12 dev adam ABD'ye diş geçiremedi

12 dev adam ABD'ye diş geçiremedi

DEAŞ terörü tekrar hortladı

DEAŞ terörü tekrar hortladı

Johnson çoğunluğu kaybetti: İngiltere erken seçime mi gidecek?

Johnson çoğunluğu kaybetti: İngiltere erken seçime mi gidecek?

'Bahçemde define var'

'Bahçemde define var'

Hurda malzemelerle drone yaptı

Hurda malzemelerle drone yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Dorian kabusu ölüm getirdi

Dorian kabusu ölüm getirdi

Beyaz örtüler üzerinde ikiye bölünerek, yaklaşık bir hafta kurumaya bırakılıyor...

Beyaz örtüler üzerinde ikiye bölünerek, yaklaşık bir hafta kurumaya bırakılıyor...

En iyi 100 bilim kurgu filmi

En iyi 100 bilim kurgu filmi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA