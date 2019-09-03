Evlatlarımızı geri verin

Diyarbakır’da iki hafta önce Hacire Akar’ın dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mehmet Akar için başlattığı oturma eyleminin ardından dün de dört aile aynı gerekçe ile HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yerel seçimlerde ele geçirdiği belediyeler üzerinden terör örgütüne bir yandan maddi ve lojistik destek sağlanırken diğer yandan ise Kandil’in insan kaynağı haline geldi. Çocukları dağa gönderilen aileler ise HDP’ye isyan etti.

SUÇ DUYURUSU YAPTI

Fevziye Çetinkaya, 4’ü kız 11 çocuğundan S. Çetinkaya’nın (17), 30 Ağustos’ta HDP’lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, polis merkezine başvurarak suç duyurusunda bulundu. Anne Çetinkaya dün sabah saatlerinde, beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile geldiği merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

KENDİ ÇOCUKLARINA İŞ VAR

Gazetecilere Kürtçe açıklama yapan acılı anne Çetinkaya, çocuğuna kavuşmadan il binası önünden ayrılmayacağını ifade ederek şöyle konuştu: HDP hiçbir şey istemiyorum çocuğumu bana getirsinler. Bize ‘Çocuğunuz burada değil’ diyorlar. Benim çocuğumu burada saklamışlar ya da götürmüşler. Ne yapmışlarsa bunlar yapmıştır. Çocuğum gelmeden buradan gitmem. Bu kadar kişiyi işe aldılar, benim çocuğumu da işe alsaydılar. Benim oğlum HDP’nin bayrağını yollara, evimizin damına asıyordu. Aklı başından gitmişti. Her gün ‘Ben dağa çıkacağım’ diyordu, sürekli partiye gelip gidiyordu. Vallahi billahi çocuğumu HDP götürdü.

HDP ZULMEDİYOR

Baba Şahap Çetinkaya ise oğlunun HDP’yi yakından takip ettiğini belirterek, HDP gençlik kollarının gerçekleştirdiği tüm etkinliğe katıldığını söyledi. Baba Çetinkaya, şöyle konuştu: Kendi çocuklarına iş verip çalıştırıyorlar ama milletin çocuklarını dağa gönderiyorlar. Madem çok istiyorlar kendi çocuklarını göndersinler. Benim gibi fakir ve zavallı insanların çocuklarını gönderiyorlar. Bu kadar zulüm yapılamaz. Oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum.

PARTİLİLER SALDIRDI

Oturma eylemi sürerken annelerden Fevziye Çetinkaya, HDP il binasına taş attı. Binadan çıkan partililer, Çetinkaya ailesine saldırdı. Ailelerin linç edilmesini polis önlendi. Gerginlik sırasında Çetinkaya ailesinin fertlerinden Aysel Bozkurt, HDP’lilere “Başlarım sizin Kürdistan davanıza, oğlumuzu geri verin” diye bağırarak tepki gösterdi.

4 YIL ÖNCE DE AYNI ACI

Çocuklarının dağa gönderildiğini ileri süren diğer anne Remziye Akkoyun ise 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad’ın teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi. Oğluna 4 yıldır kavuşamayan gözü yaşlı anne Akkoyun HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden güç aldığını ve onlarla birlikte oğlu getirilinceye kadar eylemine devam edeceğini söyledi. Oturma eylemi yapan iki aileye çocukları kaçırılan Ayşegül Biçer ve Ömer Tokay da HDP binasına gelerek destek verdi. Oturma eylemi yapan ailelerin sayısı dörde çıktı.

HACİRE ANA ACILI AİLELERE ÖRNEK OLDU