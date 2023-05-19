İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,805
  • EURO
    21,3777
  • ALTIN
    1251.68
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evlatlarını PKK ve HDP'den isteyen ailelerin nöbeti devam ediyor
Güncel

Evlatlarını PKK ve HDP'den isteyen ailelerin nöbeti devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlan nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 10:05 - Güncelleme:
Evlatlarını PKK ve HDP'den isteyen ailelerin nöbeti devam ediyor
ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın mağdur ettiği ve 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat direnişi, bin 355'inci günüde de kararlılıkla devam ediyor

4 yıl değil, isterse 44 yıl, isterse 50, 100 yıl olsa ömürleri yetene kadar evlat nöbetinde olacaklarını söyleyen Gülcan biçer' in babası Necmettin Biçer, "4 yıla yakındır HDP önünde Diyarbakır anneleri, Van anneleri burada evlat nöbetini tutmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı almadan bu malum partinin önünden ayrılmayacağız. Dağda bulunan bütün geçlere, çocuklara hepsine seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bu devlet hepimizindir. 41 tane evladımız geldi. Hepsi ailelerinin yanında. Sizde gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Annelerinizin, babalarınızın yanlarına gelin orası sizin yeriniz değil. Orası kötü bir yerdir" dedi.

Çocuklarını mağaralara atıldığını ifade eden baba Biçer, "Ya öl, ya da öldür. Kimin için öldürüyorsunuz? Kim için ölüyorsunuz? Bu devlet, bu ülke hepimizindir. Hepimizin kanı bu ülke için dökülmüş, şehitlerin kanı vardır. Buradan da kızıma seslenmek istiyorum. Gülcan, beni duyuyorsan, görüyorsan ben ile annen burada 4 yıldır bekliyoruz. Senin yolunu gözlüyoruz, seni buradan alamdan gitmeyeceğiz. Bu yanlış yoldan daha zaman varken dön gel güvenlik güçlerine teslim ol" diye konuştu.

Dört yıldır HDP önünde evlat nöbeti tutan anne Bedriye Uslu ise bu dertten büyük dert olmadığını dile getirdi. Allah'ın kimseyi evlat acısıyla sınav etmemesi duasında bulunan Uslu, "Oğlum Mahmut için her gün çıkıyorum bu çadırın yolunu tutuyorum. Mahmut' um gelene kadar bu nöbetime devam edeceğim, hep burada olacağım. O nasıl gitti benim dünyam yıkıldı. Rabbim haklarımızı bu HDP'lilere bırakmasın. Bizim çocuklarımızı bizden ayrı bıraktılar kaçırıp götürdüler dağda taşa mahkûm ettiler" diye konuştu.

  • diyarbakır anneleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.