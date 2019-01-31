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Evlendikten 9 gün sonra eşini öldüren kadın hakim karşısına çıktı

Eskişehir'de, evlendikten 9 gün sonra eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadının yargılanmasına başlandı

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Eskişehir'de, evlendikten 9 gün sonra kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Semra Öztürk (21) ile maktul Yunus Çolak'ın yakınları ve avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık, eşinin kendisini çok kıskandığını öne sürerek, olay günü de bu nedenle çıkan tartışmanın 3-4 saat sürdüğünü söyledi. Eşine, "Ya kendimi ya seni öldüreceğim." dediğini belirten Öztürk, savunmasını şöyle sürdürdü:

EŞİM ANNEME KÜFÜR EDİYORDU

"Çok fazla kıskançlık yapıyordu. O gün evde kardeşim ve kız arkadaşım da vardı. Mutfakta tartışmaya devam ettik. Bulaşıklıktaki bıçağı elime aldım. Eşim anneme küfrediyor, bana hakaret ediyordu. Üstüne yürüdüm. O anda 2-3 adım geriye gitti. Ben de üstüne gitmeye devam ettim, fakat birden geriye gitmesi durdu ve elimdeki bıçak kalbine denk geldi. Amacım onu korkutmaktı, yaralamak ya da öldürmek değildi. Kalbine havluyla pansuman bile yaptım. Ambulansı aradık. Hastaneye eşimle gittim. Ameliyata alındı. Yoğun bakımdayken eşimi bir kez gördüm. Sonra bir daha görmedim. Hala öldüğüne inanamıyorum."

Maktulün annesi Fadime Çolak (46), sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti. Çiftin arasında herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Çolak, "Olay günü gelinim madem bu durumu yaşamış, bizi arayacağına neden arkadaşlarını aramış? Davacıyım." diye konuştu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Mart'a erteledi. Eskişehir'de merkez Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan 9 günlük evli çiftin arasında, 4 Eylül 2018'de tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi Yakup Çolak'ı kalbinden bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Semra Öztürk, tutuklanmıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Yakup Çolak ise müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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