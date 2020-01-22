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Tek katlı evler kar altında kaldı

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde bulunan köyleri kar altında bıraktı. Tek katlı evler kardan kayboldu.

IHA22.01.2020  09:52 - Güncelleme: 22.01.2020  09:52

2 bin 950 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek köyünde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Kar kalınlığı tek katlı kerpiç ve toprak evleri görünmez hale getirdi. Kar esaretinin sürdüğü ilçede yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlar evlerin damlarını temizlemekte güçlük çekti. İlçe özel idare ekipleri günlerdir kapalı olan köy yollarını açmak için seferber olurken, karın kapattığı yollarda ilerlemekte güçlük çektikleri belirtildi. Tüm yolları açan ekiplerin son olarak Bölücek köyü yolunu açmaları iki gün sürdü. Sabri Yiğit isimli vatandaş ilk defa bu kadar kar yağdığını ifade etti. Yğit, "Yıllardır köyümüzde ilk defa bu kadar kar yağdığını gördüm. Şok şükür hiçbir sıkıntımız yok bazen yollarımız kapanıyor ama kısa sürede açılıyor. Her yerde olduğu gibi bölgemizde de kışın güzelliği kardır. Berekettir. Ne kadar yağarsa o kadar iyidir" dedi.

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