Evlerine dönmek için kara harekatını bekliyorlar

Türkiye, sınır hattının güvenliği ve halkın güvenliğini tehdit eden terör saldırılarını engellemek için Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Pençe Kılıç Harekâtı kapsamında hava ve kara ateş destek unsurları ile bölgedeki terör karargahları ve mevzilerini vuran TSK, kara harekatı için de gün sayıyor. Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütünü 30 kilometre güneye itmekte kararlı olan Mehmetçik, operasyona hazırlanıyor.

TSK ve Suriye Milli Ordusu operasyon için emir beklerken Kilis'in hemen karşısında terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerden kaçan yüzbinlerce insanın yaşadığı Azez'de deki siviller de evlerine dönmek için yapılacak kara harekatını bekliyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin 2016'da işgal ettiği Şehba, Tel Rıfat gibi bölgelerde yaşayan yüzbinlerce sivil evlerini terk ederek Türkiye sınırındaki güvenli bölgelerde yaşamaya başlamıştı.

'6 YILDIR BEKLİYORUZ'

Sabah'ın haberine göre, PKK/YPG terör örgütünün evinden ettiği o sivillerden biri olan Muhammed Sayd Ali, "Evimize dönmek istiyoruz. Terör örgütü Tel Rıfat'a girdiğinde çok büyük bir kıyım yapmıştı. Onların esaretinde yaşamamak için kaçtık. 6 yıl oldu bekliyoruz. Kara operasyonu olursa buradaki yüzbinlerce sivil evlerine dönecek" dedi.

Salih Şamalı da "Suriye halkı çok büyük acılar çekti. Bu acıları bize yaşatanlardan biri de PKK/YPG terör örgütüdür. Onlar çocuklarımızı öldürdü, bizi evimizden ayırdı. Tek destekçimiz, umudumuz Türkiye. Evimize dönmek istiyoruz" dedi.

Saldırılar yüzünden bölgenin istikrarsızlaştığını söyleyen Karam İsa, "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ve çevresinden Azez'e, Afrin'e ve diğer bölgelere sürekli saldırılar düzenliyor.

Bu yüzden bölgede huzur yok, güvenlik yok. Bunun tek nedeni terör örgütünün saldırılarıdır. Biz burada, şehrimizde güvenli bir hayat yaşamak istiyoruz.

PKK/YPG gibi terör örgütlerinin sonu gelmeden bu olamayacak. Azez halkı olarak kara harekatını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

PKK/ YPG terör örgütünün Suriye halkına ihanet ettiğini söyleyen Khaled Nour da, "PKK/YPG'liler, Azez'de çok zor koşullarda yaşayan yüzbinlerce sivilin vebalini aldı" diye konuştu.