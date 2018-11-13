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Evrakları eksik olunca sınırı koşarak geçmeye çalıştı

Edirne'de evrakları eksik olunca Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan tarafına geçmeye çalışan kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, gümrük memurlarına evraklarını verdi.

İncelemeyi yapan görevlilerin evrakların eksik olduğunu belirtmesi üzerine şüpheli, koşarak tampon bölgeye geçti, ardından ormanlık alana yöneldi.

Türk ve Yunan gümrük muhafaza ile hudut askerleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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