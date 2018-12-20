Evsiz adam, ormanda donmak üzereyken bulundu
Bursa'da, sokakta yaşadığı belirtilen Yüksel Gürsoy (57), ormanlık alanda donmak üzereyken bulunup, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi´nde sokakta yaşadığı ifade edilen Yüksel Gürsoy, soğuk havada ormanda vatandaşlar tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleriyle UMKE sevk edildi. UMKE tarafından bulunduğu noktadan alınan Gürsoy, Şevket Yılmaz Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gürsoy'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
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