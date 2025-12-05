Eylem hazırlığında yakalandılar: İstanbul'da organize suç örgütü için düğmeye basıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar kapsamında, 22 Kasım'da Ataşehir'de, 25 Kasım'da Bakırköy'de iş yeri kurşunlama olayına ilişkin şüpheliler ile Çatalca'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen zanlıların adresleri belirlendi.
Polis ekiplerince söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.