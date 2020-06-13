13 Haziran 2020 Cumartesi 10:33 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 10:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki bir teröristin Şanlıurfa Akçakale'de yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı.. Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi"