İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki bir teröristin Şanlıurfa Akçakale'de yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı.. Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi"
Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2020
Yine dikkat, yine takip...
Teşekkürler Türk Polisi �� pic.twitter.com/K9bgtviCWL