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Saldırı hazırlığındaki teröristler barındıkları sığınakta çok sayıda mühimmatı bırakıp kaçtı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlerin, barındıkları sığınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda mühimmatı bırakıp kaçtığı tespit edildi.

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Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde operasyon düzenlendi.

Tespit edilen sığınakta bölücü teröristlere ait yaklaşık 400 doçka mühimmatı, tıbbi malzemeler, el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlamak için kablo, 10 torba gübre, döşemeye hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, üçer telsiz, akü ve şarj cihazı ile birer top infilaklı fitil ve bakır tel ele geçirildi.

Teröristlerin muhtemel bir el yapımı patlayıcılı eylem hazırlığı içinde oldukları ancak güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları nedeniyle malzemeyi bırakarak kaçtıkları tespit edildi.

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