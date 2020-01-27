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Son dakika... Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist operasyonla yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristin komandolarımız tarafından gizlendikleri evlerde operasyonla yakalandığını açıkladı.

27.01.2020  15:56 - Güncelleme: 27.01.2020  16:10

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi’nde bulunan Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü üyesi olan 5 kişi sağ olarak yakalandı.

Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet kamuflajlı termal şemsiye, 1 adet Vizör marka tabanca, 2 adet kurusıkıdan dönüştürme tabanca, 1 adet havalı tabanca, 176 adet 7,62 mm mühimmat, 1 adet kemer şeklinde pala, 20 adet 7,65 mm tabanca mühimmatı, 9 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop, 67 adet CD, 1 adet hafıza kartı, 2 adet USB bellek, 871.700 Suriye Lirası ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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