Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lının davası

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murat Yerlikaya ve avukatı hazır bulundu.

Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun gelmediğini belirten mahkeme başkanının, cep telefonunda ele geçirilen teröristlerin çatışma bölgelerindeki görüntülerini sorması üzerine Yerlikaya, daha önce cezaevinde kaldığı dönemde hafızasını yitirdiğini öne sürdü.

Telefonunda ele geçirilen görüntülerden sadece birini hatırladığını iddia eden Yerlikaya, görüntülerin Arapça olduğunu, kendisinin ise Arapça bilmediğini savundu.

Mahkeme başkanının, önceki celse duruşmada, "siz tağutsunuz" dediğini hatırlatması üzerine sanık Yerlikaya, "Hastalandığım zaman aşırı dinci oluyorum. O nedenle demiş olabilirim. 8 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, sağlık raporunun beklenmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Murat Yerlikaya'yı 1 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına almıştı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan zanlının ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulunmuştu.