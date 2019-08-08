31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4777
  • 6,1579
  • 262.938
  • 98760.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lının davası

Kayseri'de yılbaşında eylem planladığı ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murat Yerlikaya ve avukatı hazır bulundu.

Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun gelmediğini belirten mahkeme başkanının, cep telefonunda ele geçirilen teröristlerin çatışma bölgelerindeki görüntülerini sorması üzerine Yerlikaya, daha önce cezaevinde kaldığı dönemde hafızasını yitirdiğini öne sürdü.

Telefonunda ele geçirilen görüntülerden sadece birini hatırladığını iddia eden Yerlikaya, görüntülerin Arapça olduğunu, kendisinin ise Arapça bilmediğini savundu.

Mahkeme başkanının, önceki celse duruşmada, "siz tağutsunuz" dediğini hatırlatması üzerine sanık Yerlikaya, "Hastalandığım zaman aşırı dinci oluyorum. O nedenle demiş olabilirim. 8 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, sağlık raporunun beklenmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Murat Yerlikaya'yı 1 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına almıştı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan zanlının ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulunmuştu.

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ege'de korkutan deprem

Ege'de korkutan deprem

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Benzin ve motorinde indirim

Benzin ve motorinde indirim

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

RTÜK Başkanı'ndan 'sansür' iddialarına yanıt

RTÜK Başkanı'ndan 'sansür' iddialarına yanıt

Sosyal medya 51. Bölge'yi konuşuyor! 2 milyon kişi gönüllü olmuştu...

Sosyal medya 51. Bölge'yi konuşuyor! 2 milyon kişi gönüllü olmuştu...

CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi

CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi
 

POPÜLER HABERLER

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

İngilizceyi o diziden öğrenmiş

İngilizceyi o diziden öğrenmiş

Dünyada ender rastlanıyor... Çocuklar annelerinin soy ismini alıyor

Dünyada ender rastlanıyor... Çocuklar annelerinin soy ismini alıyor

Memur emeklisine intibak haftaya masada

Memur emeklisine intibak haftaya masada

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA