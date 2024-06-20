Eylem Tok ve oğlunun cezaevi kayıtlarına ulaşıldı! Ot yolup tuvalet temizliyor

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı ölümlü kazaya karışıp aynı akşam Mısır'a; oradan da ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur (17) ile yazar annesi Eylem Tok'un yargılandığı Boston'daki duruşmada yeni detaylara ulaşıldı. Türkiye'nin anne-oğulun iadesi için sunduğu deliller ve talep görüşüldüğü duruşmada Timur Cihantimur'u babasının tuttuğu ABD'li iki avukat savundu; tahliye talebinde bulundu.

'YAPMAKTA ZORLANIYOR'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Avukatlar, savunmalarını Cihantimur'un kötü şartları üzerine kurdu. Çocuk tutuklular için rehabilitasyon cezaevinde kalan Timur Cihantimur'a burada ot yolma, yer ve tuvalet temizleme gibi işler yaptırıldığı öne süren avukatlar, "Islah evinde çok kötü şartlar altında kalıyor. Bu çocuğun topluma kazandırılması lazım. Verilen görevleri yapmakta zorlanıyor. Kendisine zarar vermesinden korkuyoruz" ifadesini kullandı. Cihantimur'un tahliye olmaması halinde yerinin değiştirilmesini de talep eden avukatların istekleri hakim tarafından reddedildi. 112 gün önce Porsche marka cipiyle ATV'li gruba çarpan Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne; 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

BÜYÜKELÇİLİKTEN YAKIN TAKİP

Türkiye'nin Boston Büyükelçiliği görevlileri de mahkeme sürecini yakından takip ediyor. Gelişmelerle ilgili bilgilerin Adalet Bakanlığı'na anlık aktarıldığı öğrenildi. Murat Aci'nin babası Özer Aci, Adalet Bakanı Yılmwaz Tunç'un kendisini telefonla arayarak davanın takipçisi olacağını ilettiğini söyledi.

BUGÜN YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

ABD'li savcı Levy'in talebi üzerine mahkeme Eylem Tok'la oğlu Timur Cihantimur'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Cihantimur bugün Türkiye saatiyle saat 16.30'da Boston Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak. Avukatların Cihantimur için tahliye taleplerini yenileyeceği; mahkemenin ise nihai kararını vereceği öğrenildi. Eylem Tok'un yargılanmasına da 27 Haziran'da devam edilecek.

YÜZÜNDE DARP İZLERİ VARDI

Boston Federal Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan gazeteci Ercan Öztürk, Timur Cihantimur'un yüzünde darp izleri olduğunu ve panik tavırlar sergilediğini aktardı.

'OKUL KAYDI DA PLANIN PARÇASI'

Duruşma sonrası konuşan acılı baba Özer Aci, asla vazgeçmeyip pes etmeyeceğini dile getirdi. Baba Aci, Tok'un çok uyanık olduğunu ifade edip "O çocuk Boston'da niye okula yazılsın? Nasıl olsa ABD vatandaşı" dedi. Davanın takipçisi olan hükümet yetkililerine teşekkür eden Özer Aci, "Amerika'da da Türkler benim için orada bulundular, saatlerce yol gittiler" ifadesini kullandı.

DURUŞMAYA GEÇ GELEN AVUKATI İSTEMEDİ

Eylem Tok'u ABD Adalet Bakanlığı tarafından atanan avukat savundu. İddiaya göre Tok, duruşmaya geç gelen avukatın değiştirilmesini istedi. Turuncu tulum giyindirilen Eylem Tok'un siyah saçını sarıya boyadığı ve makyajlı olduğu görüldü. Yorgun ve bitkin hali dikkat çeken Tok, tercüman aracılığıyla iletişim kurdu.