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Eylül Yağlıkara cinayeti davası ertelendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin açılan dava, sanık Uğur Koçyiğit'in eşinin duruşmada tanık olarak dinlenememesi nedeniyle ertelendi.

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Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya Eylül Yağlıkara'ya cinsel saldırıda bulunduğu ve ardından öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Uğur K. ile olaya yardım ettiği belirtilen annesi sanık Huriye K. katıldı. Yağlıkara'nın annesi Şerife ve babası İbrahim Yağlıkara da duruşmayı takip etti. Davanın bugünkü celsesinde sanık Uğur K.'nın eşi Halime K.'nın tanık olarak dinlenmesi bekleniyordu ancak duruşmaya katılmadığı için dinlenemedi. Yağlıkara ailesinin avukatı, Halime K.'nın tanık olarak dinlenilmesinden vazgeçilmesini ve esas hakkındaki mütalaasını vermesi için duruşma savcısına dava dosyasının verilmesini talep etti. Daha sonra sanık Uğur K.'ya söz hakkı verildi. Sanık, "Olayla ilgim yok" diyerek tahliye talebinde bulundu. Duruşma salonunda bulunan Yağlıkara ailesinin yakınları bunun üzerine "Sen yaptın şeytan, katil" diyerek tepki gösterdi.
 
Duruşma savcısının talebinin alınmasının ardından ara karar açıklandı. Mahkeme, Halime K.'nın bir sonraki celse duruşmada hazır edilmesine, hazır edilmediği taktirde sorumlu güvenlik güçleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Sanık Uğur K.'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 7 Şubat 2020'ye erteledi.

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