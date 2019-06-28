EYT son dakika Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası son durum nedir?

‘EYT Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasında son durum nedir? EYT’liler için çözüm bulunacak mı?’ sorularına Emeklilikte yaşa takılanlar tarafından yanıt aranmaya devam ediliyor. Cumhur İttifakı tarafından yapılan EYT açıklamaları gündemde birinci sırada yer alıyor. . Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "MHP'nin sözü sözdür, sözü senettir. Seçim beyannamemizdeki taahhütlerimizin ve kanun tekliflerimizin arkasındayız, takipçisiyiz. Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının arkasındayız” açıklamasından bulundu. Daha önce de Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere MHP’li Enginyurt yaptıklarıyla bu konunun parti programlarında olduklarını belirtmişlerdi. MHP, ‘Bu sorunların çözümü için bizim yaptığımız teklifler var. Bunların çözümü aşama aşama, zamanla olacaktır zaten’ dedi. Fakat bu konuda son sözü söyleyecek olan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. İşte EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri…

ESKİ BAKAN FARUK ÇELİK: HAFİFLETİCİ BİR DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR

EYT ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik, "Sosyal Güvenlik reformuyla uğraştık. Çok ağır bir yüktü. Onunla uğraşırken 99'daki yasanın eksikliğini tamamlamamız mümkün olmadı. 99'dan önceki vatandaşların sorunlarını ele alamadık. EYT'lilerin sorunlarını, benim kişisel kanaatim, Parlamento oturup, özellikle Cumhur İttifakı, bu vatandaşların yükünü hafifletici düzenleme yapması gerekiyor" dedi

MHP'Lİ ENGİNYURT: YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR EYT, YHS, kadro bekleyenler, atanamayan öğretmenler, mühendis ve teknisyenler ile ceza indirimi konuları için "Bu ve benzeri bütün sorunlar için,verilen sözler hemen yerine getirilmeli. Yoksa, yarın çok geç olabilir. Acil çözüm şart. 657 sayılı Memur kanuna bağlı olan,4B li sözleşmelilerin Kadro talebi hemen yerine getirilmelidir. 300 bine yakın insanımız gelecek endişesi yaşamamalı. 4 B lilere kadro haktır veEYT, YHS, kadro bekleyenler, atanamayan öğretmenler, mühendis ve teknisyenler ile ceza indirimi konuları için "Bu ve benzeri bütün sorunlar için,verilen sözler hemen yerine getirilmeli. Yoksa, yarın çok geç olabilir. Acil çözüm şart. 657 sayılı Memur kanuna bağlı olan,4B li sözleşmelilerin Kadro talebi hemen yerine getirilmelidir. 300 bine yakın insanımız gelecek endişesi yaşamamalı. 4 B lilere KADRO HAKTIR VERİLMELİ" dedi

HÜKÜMETTEN EYT HAMLESİ Habertürk canlı yayınında EYT yasası ile ilgili konuşan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, “EYT yasası çözülebilirse Binali Yıldırım'ın hükümetle ilişkileri ve diğer süreçler açısından bakıldığı zaman bu tür konularda da bir uzlaşı yolu bulma noktasında da potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz ve önümüzdeki günlerde belki hükümetin bu konuda bir açıklama yapması mümkün olabilir. Buna ilişkin birtakım çalışmalar yapıldığını duyuyoruz zaman zaman. Belki bunu da duyarız yakın zamanda ve İstanbullunun özellikle düşük gelirli olanların hayatını etkileyebilecek ciddi şeyler bu anlamda vaatlerle de karşılaşabiliriz” dedi.

AK PARTİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok. Popülist bir politika izlemek durumunda değiliz.

SEÇİMDEN SONRA GÜNDEME GELEBİLİR Mİ?

O günkü şartlar ayrı ama şu günkü ekonomik konjoktürde baktığımız zaman çok çok zor olduğu gözüküyor. Biz de istemez miyiz yani EYT meselesi milyonlarca, yüz binlerce insanı ilgilendiren bir şey.

EYT’DE 15 MADDELİK TASARI TASLAĞI GELİYOR

TBMM’ye sevk edilmesi beklenen 15 maddelik tasarı taslağı ile ilgili, “Vazgeçildi” haberlerine rağmen emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber var. Gökalp’in üzerinde durduğu formüle göre; Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için yüzde 5 düşük maaşı kabul eden hemen emekli olabilecek. Önümüzdeki haftalarda bu konu kesinleşecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, “emeklilikte yaşa takılanlar” ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, yakında gerçek metnin açıklanacağını ifade etti. Şimdilik taslak metinde her erken emekli olunacak yaş için “yüzde 5’lik bir indirimi” varsayılsa da henüz kesinleşmediğini belirtti. Gökalp, yasa çıkarsa sigorta süresi ve prim gün sayısı dolup yaşı bekleyen 300 bin kişinin (SSK’lının) emekli olma hakkı elde edeceğinden maliyet unsurunun Maliye Bakanlığı tarafından hesaplandığını da belirtti.

Emeklilikte yaşa takılanlar grubu, “Emekliliğimize yaş şartından kaç yıl kalmışsa peşin ödeyelim, aylıktan indirim yapmasınlar” teklifi Başkana sorulduğunda, “bu teklife de sıcak baktığını ve konuyu değerlendireceklerini, bu uygulanırsa günlük en az 10.5 lira borçlanmak gerekeceğini” belirtti.

MHP'Lİ ERKAN AKÇAY'DAN EYT ÇIKIŞI!

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "MHP'nin sözü sözdür, sözü senettir. Seçim beyannamemizdeki taahhütlerimizin ve kanun tekliflerimizin arkasındayız, takipçisiyiz. Emeklilikte yaşa takılanlar, ek gösterge, şartlı ceza indirimi ve diğer konularda, her meselenin sahibi, takipçisi ve arkasındayız. Bu bakımdan, Meclisten çıkacak kanunların, iktidar tarafından makul ve sağlıklı bir şekilde uygulanacağı bir uzlaşmayı ve mutabakatı da hep birlikte bütün partiler olarak sağlamak zorundayız. Cumhur İttifakı'nı baltalamak, MHP'yi akılları sıra kendi sorumsuz, popülist, istismar kulvarlarına sıkıştırmak ve aleyhimize yanlış propagandalar yapmak beyhude provokatif gayretlerdir. Bu ayak oyunları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ve Cumhur İttifakı'nı baltalamaya yönelik boş heveslerdir." dedi.

BİNALİ YILDIRIM’DAN EYT AÇIKLAMASI: ARKADAŞLARLA BİR ARAYA GELDİM...

"EYT konusunu takip eden arkadaşlarla bir araya geldim. Onlarla uzun uzadıya bu işi konuştum. Onların ağzından 'bu sorun nedir, nasıl çözüm bulunmalı?' onları dinledim. Kendi görüşlerimi de onlarla paylaştım. Onlar da görüşlerini benimle paylaştı. Biz bu şekilde, görüş alışverişine devam edeceğiz. Her halde söylediğim bir anlam ifade ediyor. Görüşeceğiz, konuşacağız, makul çözümleri birlikte üreteceğiz. Ülke hepimizin. Ne çalışanlarımızın hakkı, hukuku göz ardı edilecek ne ülkenin imkanları."

Uzmanlar konu hakkında şunları söylediler:

"Yaş şartı düzenlemenin çıktığı 1999 sonrasında yükseldiği için emekli olamayan çalışanların mağduriyetleri ortada. Bu mağduriyetlerin siyasi istismar malzemesi yapıldığı da ortada. Bu konuda çözüm arayışları devam ediyor.

Almanya veya daha çok Finlandiya modeli olarak bilinen model ele alınıyor. Finlandiya ve Almanya'da da emeklilik yaşı 65, 67, buralarda. Bizde ise 2008 sonrası için erkekte 61 kadında 58 yaş şartı bulunuyor.

Finlandiya'da emekliliğine belli bir süre kalanlara, alınacak maaş için her yıl yüzde 2 eksik maaş ödenmesi, yani bu maaştan emekli olunması uygulaması var. Kabul eden hemen emekli oluyor. Emekliliğine iki sene kalan yüzde dört , üç yıl kalan yüzde 6 daha az maaş ile emeklilik söz konusu oluyor. Finlandiya'da Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemek şartı ile maaşı eski durumuna getirme imkanı da var.

Kısa süresi kalanların sayısı?

Uzmanlar, Türkiye'de emekliliğine 4 yıldan fazla kalan Emeklilikte Yaşa Takılanlar çerçevesindeki vatandaşların sayısının 500 bin civarında olduğunu belirtiyorlar. Uzmanların verdiği bilgilere göre, emekliliğine 4 yıl kalan bir vatandaş, Finlandiya modeli uygulandığı takdirde yüzde 8 oranında az maaşla emeklilik hakkını kazanmış olacak. 3 yıl için ise bu oran yüzde 6 olacak. Emekli maaşı 2 bin lira olması gereken bir vatandaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Finlandiya Modeli uygulandığında 1880 lira maaş alacak.

FİNLANDİYA MODELİ NEDİR? Yıldırım'ın işaret ettiği Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tartışmaları gündeme getiren milletvekillerine yanıt verirken özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

"Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Dünyanın süper ülkesi değiliz. Seçimi alacağız diye millete olmadık sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir."

EYT’’LİLERE SÖZ VEREN MANSUR YAVAŞ SIRT ÇEVİRDİ

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu çözeceğine ilişkin vaatte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili soruya cevap veremeden oturumu kapatıp salonu terk etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan’ın “Adaylık sürecinde 700 bin EYT’linin sorunlarını çözeceğim demiştiniz. Gelecek yıl faaliyet raporları görüşülürken biz bu sorunları çözmüş olacak mıyız? Bize bu sorunları soran vatandaşlara ben ne cevap vereceğim?” sorusuyla karşılaştı.

EYT’lilerin sorunlarını çözme vaadiyle ilgili “Herhalde Mansur Bey yerel seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle karıştırdı. Kendisinin Cumhurbaşkanı seçileceğini zannediyor.” eleştirilerine muhatap olan Başkan Yavaş, Belediye Meclis Üyesi Burhan’ın EYT’lilerle ilgili sorusuna cevap vermeden oturumu kapatıp salonu terk etti.

MHP'Lİ KALAYCI'DAN DİKKAT ÇEKEN EYT AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı katılğı bir televizyon programında, "EYT, 3600 ek gösterge gibi konuları CHP, İYİ Parti, HDP istismar etti. Belediye seçimleriyle bu sorunlar çözülecekmiş gibi gösterdiler. Bu sorunların çözümü için bizim yaptığımız teklifler var. Bunların çözümü aşama aşama, zamanla olacaktır zaten" açıklamalarında bulundu.

DEVLET BAHÇELİ: SEÇİM ARİFESİNDE BUNU İSTİSMAR ETMEYE GEREK YOK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklamalar da yaptı. Emeklilikte yaşa takılanların mitinginin hatırlatılması üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

"Bizim gündemimizde, parti programımızda vardır. Meclis'te de verilmiş bir yasamız vardır. Bir tarafta gıda fiyatları şöyle oldu, dış ödemeler böyle oldu şurası böyledir ekonomik rakamları kötümser şekilde tatbik edeceksiniz, sonra da diyeceksiniz ki, 'emeklilikte yaşa takılanlar, bunu çıkarmamız lazımdır.' Vatandaşı meydana çağıracaksınız, sonra da bunları istismar edeceksiniz. Seçim arifesinde bunu istismar etmeye gerek yok. Seçimden sonra eğer Türkiye’nin ekonomik şartlarını da olgunlaştırarak müşterek bir çözüm bulmaya gidilebilir. Diyorlar ki 'biz bir şey verdik AKP, MHP reddettiler.' Türkiye’de şimdi siyaset yalan rüzgârı oynuyor. Bu kadar olmaz olmamalı. Seçimden sonra gündeme getirilebilir. Ama Türkiye'nin ekonomik şartları bu yükümlülüğü taşıyabilecek bir konumdaysa olur. Sadece vaatle 3, 5 tane oy almak için bu konuyu gündeme taşıyıp, Türkiye'yi sıkıntıya koymak da doğru değil. " dedi.

EYT NEDİR?

1998'da işe giren bir işçinin 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken, birkaç yıl sonra çıkarılan bir yasa ile emekliliğinin 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmesi olarak aktarılıyor.

YAŞ ŞARTI KAÇA ÇIKARILDI?

Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı 7000'e yükseltildi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde de 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi. Benzer yaş sınırı Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındakiler için de getirildi.

YASA KİMLERİ KAPSADI?

Getirilen yaş şartı sadece yeni işe girenleri değil, eski çalışanları da kapsadı.

DÜZENLEME ÇALIŞANA NASIL YANSIDI?

Yaş şartının 4447 yasa çıktığında halen çalışanlara geçmişe dönük uygulanması nedeniyle sigortalılık süresi ve prim gün şartlarını yerine getirenler ama yaş şartını yerine getiremeyenler emeklilik için yaş beklemek zorunda kaldı. Örneğin yasanın çıktığı 2002'de 2-3 yıllık bir erkek sigortalı çalışan, eski sisteme göre 43 yaşında emekli olabilecekti. Kademeli geçişle bu işçinin emekliliği 15 yıl gecikmiş oldu. Aynı tarihte 2-3 yıllık kadın işçi için bu süre 18 yıl oldu. Yeni sistemle sigortalılar iki yıl ile 18 yıl arasında yaşa takıldılar.

ERKEN EMEKLİLİK

Bu sigorta kurumlarının amaçları aynı olsa da gerek işleyişlerinden gerek ücretlerinden oldukça aralarında ayrılmaktadır. En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK ' lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir. Bağ-Kur ise kişi öncelikle bir kurum ya da kuruluş açmalıdır. Ve burada hizmet vermeye başladıktan sonra kendi adına yatırdığı primlerle emekli olabilme imkanı kazanır. Bu kurulardan erken emekli olabilmek için ise ortak bir kriterleri vardır. Bu kriter ise kişinin bir an önce sigortasının başlatılmış olması gerekmektedir. İş hayatına ne kadar erken atılırsa kişi o kadar erken emekli olabilme imkanına sahip olabilir

DÜZENLEME ÇALIŞANA NASIL YANSIDI?

Yaş şartının 4447 yasa çıktığında halen çalışanlara geçmişe dönük uygulanması nedeniyle sigortalılık süresi ve prim gün şartlarını yerine getirenler ama yaş şartını yerine getiremeyenler emeklilik için yaş beklemek zorunda kaldı. Örneğin yasanın çıktığı 2002'de 2-3 yıllık bir erkek sigortalı çalışan, eski sisteme göre 43 yaşında emekli olabilecekti. Kademeli geçişle bu işçinin emekliliği 15 yıl gecikmiş oldu. Aynı tarihte 2-3 yıllık kadın işçi için bu süre 18 yıl oldu. Yeni sistemle sigortalılar iki yıl ile 18 yıl arasında yaşa takıldılar.

ERKEN EMEKLİLİK

Bu sigorta kurumlarının amaçları aynı olsa da gerek işleyişlerinden gerek ücretlerinden oldukça aralarında ayrılmaktadır. En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK ' lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir. Bağ-Kur ise kişi öncelikle bir kurum ya da kuruluş açmalıdır. Ve burada hizmet vermeye başladıktan sonra kendi adına yatırdığı primlerle emekli olabilme imkanı kazanır. Bu kurulardan erken emekli olabilmek için ise ortak bir kriterleri vardır. Bu kriter ise kişinin bir an önce sigortasının başlatılmış olması gerekmektedir. İş hayatına ne kadar erken atılırsa kişi o kadar erken emekli olabilme imkanına sahip olabilir