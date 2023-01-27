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EYT teklifi pazartesi Meclis Başkanlığı'na sunulacak

EYT teklifi pazartesi Meclis Başkanlığı'na sunulacak

27 Ocak 2023 Cuma 13:43 - Güncelleme:
EYT teklifi pazartesi Meclis Başkanlığı'na sunulacak
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