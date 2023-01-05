Eyüp Sabri Göncü, can dostlarımızı unutmuyor

Soğuk kış günlerinde sokaklardaki can dostlarımızın direncinin düştüğünü ve en büyük zorluğun gıda bulmakta olduğunu söyleyen Eyüp Sabri Göncü herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Yazı ve kışın sokak hayvanlarının çektiği türlü zorluklar olduğunu belirten Göncü yaz aylarında en büyük sorunun su kış aylarında ise gıda olduğunu belirtti. İçinde bulunduğumuz kış aylarında mümkünse tüm hayvan severler gibi barınmaları için düşük maliyetli kulübeler yapılabileceğini belirten Göncü bu konuda tüm ekibiyle sorumluluk sahibi olduklarını belirtti.



Biz aşı üreten bir biyoteknoloji tesisi olarak sorumluluklarımızın farkındayız diyen Eyüp Sabri Göncü can dostlarımızın sağlıklı yaşamı için gerekli olan tüm aşı yardımlarını severek yaptıklarını söyledi. Bu konuda herkesin elinden geldiğince yardımlarda bulunmasını temenni eden Göncü sokak hayvanları bizim birer dostumuzdur dedi. Ayrıca sokak hayvanları için kötü davranış sergileyen kişilerden rahatsızlık duyduklarını, bu şekilde davranış gösteren kişileri asla tasvip etmediklerini dile getirdi.