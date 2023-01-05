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Eyüp Sabri Göncü, can dostlarımızı unutmuyor

Dollvet Biyoteknoloji yönetim kurulu başkanı Eyüp Sabri Göncü sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde zor şartlar altında olduğunu hatırlattı. Yardıma muhtaç bölgelerde yer alan sokak hayvanlarının bakımlarını üstlendiklerini dile getiren Göncü bu konuda farkındalık yaratmak istediklerini dile getirdi. Biyoteknoloji tesislerinde ürettikleri onaylı aşıları belediyelere hediye olarak gönderen Göncü sorunun büyük olduğunu ve can dostlarımızın yaşamlarını sürdürebilmeleri için devamlı gıdaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

5 Ocak 2023 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Eyüp Sabri Göncü, can dostlarımızı unutmuyor
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Soğuk kış günlerinde sokaklardaki can dostlarımızın direncinin düştüğünü ve en büyük zorluğun gıda bulmakta olduğunu söyleyen Eyüp Sabri Göncü herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Yazı ve kışın sokak hayvanlarının çektiği türlü zorluklar olduğunu belirten Göncü yaz aylarında en büyük sorunun su kış aylarında ise gıda olduğunu belirtti. İçinde bulunduğumuz kış aylarında mümkünse tüm hayvan severler gibi barınmaları için düşük maliyetli kulübeler yapılabileceğini belirten Göncü bu konuda tüm ekibiyle sorumluluk sahibi olduklarını belirtti.

Biz aşı üreten bir biyoteknoloji tesisi olarak sorumluluklarımızın farkındayız diyen Eyüp Sabri Göncü can dostlarımızın sağlıklı yaşamı için gerekli olan tüm aşı yardımlarını severek yaptıklarını söyledi. Bu konuda herkesin elinden geldiğince yardımlarda bulunmasını temenni eden Göncü sokak hayvanları bizim birer dostumuzdur dedi. Ayrıca sokak hayvanları için kötü davranış sergileyen kişilerden rahatsızlık duyduklarını, bu şekilde davranış gösteren kişileri asla tasvip etmediklerini dile getirdi.

  • Dollvet Biyoteknoloji
  • Eyüp Sabri Göncü
  • sokak hayvanları

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