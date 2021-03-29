29 Mart 2021 Pazartesi 17:56 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:11

Eyüpsultan'daki vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençlerin ve çocukların araştırma yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla Ahmet Kekeç Kütüphanesi hizmete açıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un teşrifleriyle açılışı yapılan kütüphane, bilgiye erişim ihtiyacı olan herkes için tam bir yaşam alanı olacak.

Kitap kafesi, 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, ders çalışma alanları, ferah kitap okuma ve toplantı salonları, 120 kişilik oturma kapasitesi ile 181 metre karelik alana sahip olacak olan kütüphane vatandaşlara sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilecekleri bir ortam sunacak.

Zengin kitap koleksiyonu, güncel elektronik kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları, ferah okuma salonları ile anaokulundan üniversiteye, ev hanımından öğretmene Eyüpsultan'da yaşayan her kullanıcıya hitap edecek.

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

3 Ocak 1961'de Malatya'da doğan Ahmet Kekeç, 14 Kasım 2020'de ebedi Eyüpsultanlı oldu...

Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başlayan Kekeç, 1985'te ilk hikaye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı.

Çeşitli gazetelerde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Vefatından önceki yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından itibaren Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Ahmet Kekeç, çeşitli televizyon programlarını da sundu.