AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerdeki skandallara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Personel maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelen CHP'li Eyüpsultan Belediyesi, çareyi belediye arazilerini satmakta buldu.

Belediye tarafından gönderilen mesajda, "Değerli mesai arkadaşlarım, 15.06.2025 Pazar günü maaşlarınızın 30 bin TL'ye kadar kısmı ödenecek olup, geriye kalan kısmı en kısa sürede hesaplarınıza yatırılacaktır. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

TEPKİ YAĞDI

Belediye yönetimine tepkiler çığ gibi büyürken, sosyal medyada vatandaşlar, "Bant almaktan para mı kalmamış yoksa?", "Yeni nesil CHP'yi tanıdı, unutanlar da hatırladı", "Paraları sisteme aktarmışlardır, sistem çöktü paralar gitti..." gibi yorumlarda bulundu.

Eyüpsultan Belediyesi, çareyi belediyeye ait arazileri satmakta buldu. Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan 244 Ada 4 Parsel ve 245 Ada 2 Parsel araziler satışa çıkarıldı. 2 arazi için teminat bedeli yaklaşık 50 milyon TL olarak belirlenirken, muhammen bedel ise 1.6 milyar TL oldu.

İKRAMİYELER DE YATMADI

CHP'li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, 15 Nisan'da belediye personeline verilecek olan ikramiyeleri de yatırmamış ve personele SMS atmıştı.