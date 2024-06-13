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Eyüpsultan'da 6 katlı binada çıkan yangında 20 kişi kurtarıldı

İstanbul Eyüpsultan'da yangın çıkan binada mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 21:19 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da 6 katlı binada çıkan yangında 20 kişi kurtarıldı
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Düğmeciler Mahallesi Ayten Sokak'taki 6 katlı binanın girişinde yer alan elektrik panosunda yangın çıktı. Binanın merdiven boşluğu kısa sürede yoğun dumanla doldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli yangına müdahale etti.

BAZI YAŞLILARA GAZ MASKESİ TAKILDI

Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Bazı yaşlılara gaz maskesi takıldı.

Binanın üst katlarından 20 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

Bu arada, bazı bina sakinleri, dumandan etkilenmemesi için kafesteki kuşlarını da yanlarına aldı. Kedisinin evde kaldığını söyleyen bir kadın itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin yaptıkları araştırmada evde kedi bulunamadı.

Yangını söndüren itfaiye personelinin dumanı tahliye çalışması sürüyor.

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