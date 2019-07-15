Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi, trafik oluştu
EYÜPSULTAN, D-20 Karayolu Göktürk mevkiinde önünde aniden duran taksiye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı iddia edilen hafriyat kamyonu devrildi.
- DHA
EYÜPSULTAN, D-20 Karayolu Göktürk mevkiinde önünde aniden duran taksiye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı iddia edilen hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyon şoförü ağır yaralanırken, İstanbul Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin hafriyat kamyonunu kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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