Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi, trafik oluştu

EYÜPSULTAN, D-20 Karayolu Göktürk mevkiinde önünde aniden duran taksiye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı iddia edilen hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyon şoförü ağır yaralanırken, İstanbul Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin hafriyat kamyonunu kaldırma çalışmaları devam ediyor.