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Eyüpsultan'da iki gecekondu alev alev yandı

Eyüpsultan'da iki tane gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan gecekondular itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

IHA07 Mart 2020 Cumartesi 07:41 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 07:41

Olay, saat 00.30 sularında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerindeki iki gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede alevlere dönüşerek büyürken, tek başına evde yaşayan Ali Topçu kendini dışarı attı. Büyüyen alevlerden zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yan evlerde kalan vatandaşlar ise kendini panik içinde sokağa attı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sev edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, büyüyen alevler yandaki gecekonduya sıçradı. Evler yanarken saniye saniye kamera tarafından kaydedildi.

Kimsenin yaralanmadığı yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangının kesin çıkış sonucu yapılacak incelemenin ardından belli olacak. 2 gecekonduda maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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