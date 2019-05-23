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Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan müteahhit tutuklandı

Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan müteahhit tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta, dün akşam saatlerinde bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi’nin çukura düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan müteahhit Emrah D. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Müteahhit Emrah D. savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Emrah D. nöbetçi hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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