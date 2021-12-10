Eyüpsultan'da kaza: 3 kişi yaralandı

AA 10 Aralık 2021 Cuma 06:39 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 06:39

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Edirnekapı mevki Edirne istikametine seyreden 34 TFR 90 plakalı taksi, önündeki 34 SV 6426 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan biri ağır 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan paramedik öğrencisi Hasan Balcı, arkadaşlarıyla birlikte metrobüs durağında olduklarını ve büyük bir ses duyduklarını söyledi.

Balcı, "Tellerin üzerinden atlayarak olay yerine geldik. Bir bayan yerde yatıyordu. Sağlık öğrencisi olduğumuz için hastanın başına geldik. Yakınları ilk başta müdahale etmemizi istemedi. Hemşire arkadaş vardı arabasıyla geldi, çantasını getirdi. Onunla birlikte müdahale ettik." dedi.

İBB ekiplerinin yoldaki temizlik çalışmalarının ardından bölgede trafik normale döndü.