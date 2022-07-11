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Eyüpsultan'da kaza: 3'ü ağır 5 yaralı

D-100 kara yolu Edirne istikameti Eyüpsultan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 07:22 - Güncelleme:
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D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DS 5682 plakalı motosiklet, sağ şeritte arıza nedeniyle park halinde bulunan 42 AHC 116 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpma sonucu motosiklet otomobile saplandı.

Motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 2 çocuk ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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