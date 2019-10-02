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Eyüpsultan'da korkunç olay: Eşinin boğazını falçata ile keserek öldürdü

EYÜPSULTAN'da tartıştığı eşinin boğazını falçata ile keserek öldüren koca, iki gün sonra polisi arayarak 'eşimi öldürdüm, şu adreste bulabilirsiniz' diyerek önce kendini ihbar etti daha sonra da polis merkezine giderek teslim oldu.

  • DHA
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Olay Eyüpsultan, Düğmeciler Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Sokakakta bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında oturan Özgür Yılmaz Ecim iddiaya göre, iki gün önce eşi Kadriye Ecim ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonunda Özgür Yılmaz Ecim, eline aldığı falçata ile eşi Kadriye Ecim'in (34) boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Kadriye Ecim olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay sonrası cinayeti işleyen Özgür Yılmaz Ecim evden çıkarak kayıplara karıştı. 
 
 
2 GÜN SONRA ÖNCE POLİSE KENDİNİ İHBAR ETTİ SONRA DA TESLİM OLDU
 
Cinayeti işleyen Özgür Yılmaz Ecim, iki gün sonra 155 Polis imdat Hattını arayarak, 'Eşimi öldürdüm, vereceğim adreste bulabilirsiniz' diyerek ihbarda bulundu. Aldığı ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri evin içinde Kadriye Ecim'in cansız bedeni ile karşılaştı. Bu sırada Özgür Yılmaz Ecim ise Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek polise teslim oldu. Gözaltına alınan Özgür Yılmaz Ecim sorgulanmak üzere Eyüpsultan Asayiş Büroya götürüldü.
 
 
POLİS EVDE DETAYLI İNCELEME YAPTI
 
Polis ekipleri de cinayetin işlendiği adreste detaylı olay yeri çalışması yaptı. İnceleme yapan polis ekipleri cinayette kullanılan falçatayı da olay yerinde bulduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadriye Ecim'in cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Ayrıca polis ekipleri ailenin 3 çocuklarının olduğu ve çocuk büro ekipleri tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. 

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