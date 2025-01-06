İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2025 Pazartesi / 7 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3219
  • EURO
    36,7985
  • ALTIN
    3001.97
  • BIST100
    10125.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eyüpsultan'da şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Güncel

Eyüpsultan'da şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, polis motosikletiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emirhan Aramış (22), Balıkesir'in İvrindi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 15:11 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'ndeki trafik kazasının ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Emirhan Aramış'ın naaşı, dün İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından bugün İvrindi ilçesine bağlı Büyükyenice Mahallesi'ne getirildi.

Şehit Aramış naaşı, baba evinin önünde helallik alınmasının ardından meslektaşları ve mahalle sakinleri tarafından Yeni Cami'ye getirildi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, acılı baba Mustafa Aramış'ın elini tutarak teselli etti.

İki kız ve 1 erkek kardeşi olan şehit Aramış'ın babası Mustafa Aramış (50) ve annesi Sariye (46) Aramış, cenazede büyük üzüntü yaşadı.

Şehit Emirhan Aramış'ın babası Mustafa Aramış, oğlunun motosiklet önünde çektirdiği fotoğrafı göstererek, "Taş kırım işinde çalışarak aslan yetiştirmişiz. Yüce Rabbim bu mevkiyi nasip etti. Vatan sağ olsun. Oğluma herkes hakkını helal etsin. Allah'ım seni benden daha çok sevmiş. Ben de seviyordum, yavrum ben senin için ölürdüm. Aslanım, hakkım helal olsun. Sen de hakkını helal et." dedi.

Oğlunu Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Sariye Aramış, ise göz yaşı dökerek, "Annen geliyor yanına kuzum, yakışıklı kuzum benim. Doyamadım ben sana, melek oldu benim oğlum, mis kokulu Emirhanım. Dayanamıyorum sana ben. Nasıl dayanacağım ben sana annem. Sen beni şehit annesi mi yaptın kuzum?" ifadelerini kullandı.

Şehit Aramış'ın cenazesi İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ailesi ve sevdiklerinin gözyaşlarıyla mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Yıldırım, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit , Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Enver Erbil Karaca ve Aramış'ın meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli şehit Emirhan Aramış, İstanbul Eyüpsultan'daki Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'ndeki yaşanan trafik kazasının ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiş, Aramış için İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlenmişti.

  • Emirhan Aramış
  • Eyüpsultan
  • şehit

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.