İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2023 Çarşamba / 17 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0899
  • EURO
    28,4044
  • ALTIN
    1612.67
  • BIST100
    6003.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eyüpsultan'da sokak ortasında silahlı çatışma çıktı
Güncel

Eyüpsultan'da sokak ortasında silahlı çatışma çıktı

Eyüpsultan'da sokak ortasında silahlı çatışma yaşandı.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da sokak ortasında silahlı çatışma çıktı
ABONE OL

Değirmenciler Mahallesi Sofular Bostanı Sokak'ta iki şüpheli silahla birbirlerine ateş açtı. Sokakta bir süre çatışan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çatışmada çevredeki iki ev, bir iş yeri ve otomobil isabet alırken, yaralanan olmadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobiline mermi isabet alan Ozan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesiyle Eyüpsultan'a gezmeye geldiklerini ve çatışmadan 10 dakikayla kurtulduklarını söyledi.

Evinin penceresine mermi isabet eden Aygül Ateyeva da balkonda çamaşır astıktan sonra içeriye girdiğini anlatarak, "Bir anda çatışma oldu. Sonra eşim gelip buradaki camdan dışarıya baktı. Geri döneli 4 saniye bile olmamıştı ki kurşun evin içine girdi. Allah korudu, verilmiş sadakamız varmış, çok korktuk." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.