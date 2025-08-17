İSTANBUL 29°C / 22°C
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Güncel

Eyüpsultan'da taksici uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan taksici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA17 Ağustos 2025 Pazar 07:17 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da taksici uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda 34 TBC 07 plakalı taksi sürücüsü Sefer Kaya, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarda polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Olaydan sonra taksiciler konvoy oluşturarak bir süre korna çalıp saldırıyı protesto etti.

  • Eyüpsultan
  • taksici
  • cinayet

