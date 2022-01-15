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Eyüpsultan'da tartıştığı İETT otobüsünün şoförünü darbeden zanlı adliyede

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde tartıştığı İETT otobüsünün sürücüsünü araçtan indirerek darbeden silahlı şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA15 Ocak 2022 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:27
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Yeşilpınar Mahallesi'nde hatalı park nedeniyle tartıştığı İETT şoförü Hüsnü A'nın önünü kesen, silah doğrultup araçtan indirerek darbeden A.İ.E'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis eşliğinde Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Emniyette 5 suç kaydı bulunan şüphelinin kullandığı silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Zanlının, aracını park ettiğinde otobüstekilerin tepki göstermesi üzerine sinirlendiğini ve olayı bu nedenle gerçekleştiğini öne sürdüğü belirtildi.

- OLAY

Yeşilpınar Mahallesi'nde 12 Ocak'ta 99Y hattındaki İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü hatalı park nedeniyle tartışmıştı.

Yolu kapattığı için İETT otobüsünün yoldan geçememesi ve korna çalması üzerine şüpheli, silah çekip şoföre küfretmişti.

Ardından otobüsten indirdiği şoförü darbeden zanlı, havaya 2 el ateş açarak aracıyla kaçmıştı. Polis ekiplerince olay yerindeki incelemede 2 boş kovan bulunmuş, A.İ.E. de Silivri'de yakalanmıştı.

  • İETT otobüsü
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