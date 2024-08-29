Eyüpsultan'da trafik kazası

<p>Davutpaşa Caddesi'nde seyreden 34 AFB 746 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.</p><p>İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/08/29/=EZKLUJW_IBKjEJKDUpKLYVGfEFKnYdWTQ9abYdKbYdWXYda3ENGnEBaPExWDIJaTQ5WrU9S7U1KbQ9az.jpg'/><p>Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/08/29/=EpWHQ9GDUJK3YFWXUpWHYNGjYJKnYdWTQ9abYdS_YRWXYRa3EdGzExC7YhKXQ9GPE9WrEFKXU1KbQ9az.jpg'/>