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Eyüpsultan'da trafik kazası

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 08:00 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da trafik kazası
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Davutpaşa Caddesi'nde seyreden 34 AFB 746 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

  • Eyüpsultan
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