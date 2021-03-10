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Eyüpsultan'da tramvay durağında dehşet

Eyüpsultan tramvay durağında çıkan kavgada Servet A. isimli kişi ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 10:12 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 10:12
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Eyüpsultan, Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı, Şehitlik Durağı'nda sabah saatlerinde durakta bekleyen Servet A., tramvaya binmeye çalıştığı sırada, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile tartıştı. Çıkan tartışmanın ardından cebinden bıçak çıkaran şüpheli Servet A.'yı bacağından bıçakladı. Şüpheli buradan kaçarken, Servet A. yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçaklanan Servet A.'yı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı seyyar satıcı, "Bir kişinin kaçtığını gördüm. Sesleri duydum bir kargaşa oldu. Biri hızlıca kaçtı. Polisler sonradan geldi. Adam kaçmıştı zaten." dedi.

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