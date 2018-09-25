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Eyüpsultan'da yolda çökme meydana geldi

Eyüpsultan'da park halinde bulunan bir hafif ticari araç, ana isale hattının patlaması sonucu yolda oluşan göçüğe düştü.

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Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi Muhtar Celil Kulaksız Sokağı'nda yolun altından geçen ana isale borusu patladı.

Sokakta park halinde bulunan 34 ZR 6732 plakalı hafif ticari araç, hattın patlaması nedeniyle şişen asfaltta meydana gelen göçüğün içinde kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Hattan gelen suyu kesen belediye ekipleri, hasar oluşan aracın çıkarılması için çalışma başlattı.

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