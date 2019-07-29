Eyüpsultan'da zincirleme kaza
Eyüpsultan'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nun Edirnekapı mevkisinde, Ankara istikametine giden dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bir kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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