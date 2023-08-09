Yeni sıcak hava dalgası geliyor

Son dönemde yaşanan sıcak hava dalgasının ardından serin hava etkisini göstermeye başladı. Ancak uzmanlar, önümüzdeki günlerde yeniden sıcaklıkların artacağını söylüyor.

TRT Haber'in haberine göre, temmuz ayında sıcaklıkların rekor üstüne rekor kırmasının ardından en sıcak zamanlar yaşandı. Sıcak havanın etkisi altında olan bölgeler, sonunda rahat bir nefes alırken, hava durumu değişkenliği kendini gösteriyor. Meteoroloji uzmanları, bu serin dönemin bir 'ara etkisi' olduğunu ve yakın zamanda sıcaklıkların tekrar yükselebileceğini belirtiyor.

Yapılan tahminlere göre, önümüzdeki haftanın ortalarına doğru sıcaklık artışı bekleniyor. Öyle ki, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ardından Basra etkili sıcak hava dalgası şimdi de bunaltıcı günler getiriyor. Özellikle iç kesimlerde ve şehir merkezlerinde sıcaklık değerlerinin yeniden yükseleceği öngörülüyor. Detayları Afyon Kocatepe Üniversitesi İklim Bilimci Okan Bozyurt ile konuştuk.

YENİDEN SICAK HAVA GELİYOR



Ağustos ayının sıcak etkisi yer yer kendini hissettirecek. Bozyurt, sıcaklıkların yeniden yükseleceğini ancak yaşanılan sıcaklıklardan daha yüksek olmayacağını belirtiyor.

"15-16 Ağustos tarihlerinde azor yüksek basıncı ülkemize tekrar giriş yapacak. Bunun neticesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ama bu sıcak hava kütlesi Ağustos ayının başında yaşadığımız sıcaklıklar gibi olmayacak."

ARA ARA SICAKLIKLAR GELMEYE DEVAM EDECEK



Yaz mevsimi devam ettikçe sıcaklıkların ara ara yaşanacağını da belirtiyor Bozyurt. Bu durum Eylül ayında da sürebilir diye de ekliyor. Ancak Temmuz ayının sıcaklık rekorlarının üzerine çıkacak bir öngörü şimdilik yok.

"Aslında genel olarak bakıldığında Ağustos'un sonlarına kadar yurdun kuzeyi ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında gerçekleşecek. Yani Eylül ayının başına kadar Ağustos ayının geri kalan kısımlarında hava sıcaklıkları yurdumuzda mevsim normalleri civarında gerçekleşecek."

"AVRUPA EN SERİN YAZINI YAŞIYOR"



"Avrupa'da bu sene son yılların en serin yazı yaşanıyor" diyor Bozyurt. Okyanus suyunun fazla ısındığını belirten Bozyurt, bu durumun sert bir kışın habercisi olduğuna işaret ediyor.

"Gulf stream akıntısı Meksika Körfezi'nden doğuyor ve Batı rüzgarlarını Avrupa'nın kuzey batı kıyılarına taşıyor. Ama son yıllarda küresel ısınmadan dolayı buzulların aşırı erimesi sonucunda okyanuslara çok fazla miktarda tatlı su ve soğuk su da karışıyor. Bu da okyanusların sıcaklık ve tuzluk değerinin olumsuz yönde etkiliyor. Böyle olunca Avrupa'nın iklimi giderek soğumaya başladı. Eğer bu durum daha da hızlanacak olursa önümüzdeki 20-30 yıl içinde Avrupa'yı küçük bir buzul çağ bekliyor. Ülkemiz de bu durumdan etkilenecektir."

"KIŞ AYLARI SERT GEÇECEK"



Son olarak, Bozyurt, kış aylarının sert geçeceğine yönelik öngörüsünü belirtiyor. Bunun nedenini ise eridikçe okyanuslara karışan buz kütlelerinin, atmosferdeki havayı da soğutacak olmasıyla açıklıyor.