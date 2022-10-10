Son bir haftada Marmara Denizi'nde büyük depremin beklendiği fay hattında 3.0'lık deprem, ardından da İran'daki 5.8'lik depremle Van ve Hakkari'de hissedilen sarsıntı, bir kez daha o korkuyu hatırlattı. Türkiye'deki herhangi bir sarsıntıda ise İstanbul'da beklenen büyük deprem akıllara geliyor. Konuyla ilgili Independent Türkçe'ye konuşan Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 3 yere dikkati çekerek "En risksiz yer, İstanbul'un da içinde bulunduğu Kuzey Marmara" dedi. Üşümezsoy "Asıl tehlike İstanbul'da değil" diye konuştu.

"8.1'LİK TEZ ÇÜRÜDÜ"

"Marmara boydan boya kırılacak, 8.1'lik deprem olacak tezi çürüdü" diyen Üşümezsoy, kendini 'deprem uzmanı' olarak tanıtan çoğu ismin fayları tanımadığını, buna rağmen 'felaket tellallığı' yaptıklarını söyledi. Üşümezsoy söz konusu bölgede 50 kilometrelik bir fayın bulunduğunu bunun da en çok 7 şiddetinde bir deprem üreteceğini belirterek "Bu fay iki parçadan oluşuyor ve İstanbul'a yakın parçasında fay bulunmuyor. Bahsedilen büyüklükte yıkıcı bir deprem söz konusu değil. Marmara'da Kumburgaz'da fay var, en fazla 6.5'lik deprem yapar ama söylendiği gibi büyük İstanbul depremine neden olmaz" dedi.

3 BÖLGE TEHLİKEDE

Prof. Üşümezsoy deprem konusunda riskli şu üç noktaya dikkati çekti:

1- Doğu Anadolu fayının batı kesimi. Malatya ve Adıyaman'a giden bölüm riskli.

2- Ardahan'a doğru giden bölgedeki faylarda risk var.

3- Erzincan-Karlıova arası Yedisu fayında risk bulunuyor.