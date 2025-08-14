İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7935
  • EURO
    47,6762
  • ALTIN
    4381.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Firari 2 şüpheli tutuklandı
Güncel

Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Firari 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada yakalanan 2 firari sanık tutuklandı.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Firari 2 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen deprem soruşturmaları kapsamında firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir evde bulunduğu ihbarını alan ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 sanığı yakaladı.

Kahramanmaraş Adliyesine getirilen 2 sanık, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İDDİANAMEDEN

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Y.A. ve tutuksuz sanık fenni mesulü M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar, 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

  • ezgi apartmanı
  • deprem soruşturmaları
  • firari

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.