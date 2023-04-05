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  • 'Ezilen halkların temsilcisi' olduğunu iddia eden HDP'li Buldan'ın 16.000 TL'lik ceketi
Güncel

'Ezilen halkların temsilcisi' olduğunu iddia eden HDP'li Buldan'ın 16.000 TL'lik ceketi

Çocukları dağa kaçırıp terör örgütüne teslim eden, kendilerini 'ezilen halkların temsilcisi' olarak lanse etmeye çalışan PKK'nın siyasi uzantısı HDP, bu kez üyelerinin lüks hayatları dikkat çekiyor. HDP grup toplantısında HDP'li Pervin Buldan'ın giydiği ceketin fiyatının 16 bin 748 lira olması sosyal medyada gündem oldu.

5 Nisan 2023 Çarşamba 12:15 - Güncelleme:
'Ezilen halkların temsilcisi' olduğunu iddia eden HDP'li Buldan'ın 16.000 TL'lik ceketi
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Çocukları özgürlük adı altında terör örgütünün eline temsil edip, sefil bir hayat yaşamalarına öncülük HDP üyelerinin lüks hayatları dikkat çekiyor. Her koşulda halkçı naralar atan ancak lüks hayatlarından ödün vermeyen sözde halk temsilcilerinin giydiği kıyafetlerin fiyatları dudak uçuklattı.

İTALYAN MARKASINA AİT

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Ceketi dikkat çekti

Grup toplantısının ardından Pervin Buldan'ın giydiği ceket dikkat çekti. Buldan'ın ceketinin 'Etro' markasının özel üretim parçası olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE FİYATI 16 BİN 748 LİRA

Ceketin Türkiye fiyatının yaklaşık 16 bin 748 lira olması, dikkat çeken bir diğer başka detay oldu.

Kendisini ezilen halkların umudu olarak tanımlayan Buldan'ın ceketi, sosyal medyada da gündem oldu.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Buldan'ın giydiği ceketin fiyatının 16 bin 748 lira olması sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Buldan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Twitter'da '16 bin TL'ye ceket giy çocukların yurt dışında okusun gezsin sonra hak hukuk de', 'Bu ülkede açlık var ekonomi kriz var millet geçinemiyor diyeler 16.000 TL'cik ceket giyiyor. Pervin Buldan bu çeşmenin suyu nerden geliyor?', 'Bunlar Kürtlerin gerçek düşmanı' gibi yorumlar yapıldı.

O yorumlardan bazıları:

  • Pervin Buldan
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