Ezine açıklarında 61 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-7" tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi tarafından Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.
MORAD-7'nin denizde lastik bot içinde de bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirlemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu "TCSG-913" bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalananların Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği öğrenildi.