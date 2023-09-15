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Ezine açıklarında 61 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde karada ve denizde Afganistan uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı.

AA15 Eylül 2023 Cuma 23:44 - Güncelleme:
Ezine açıklarında 61 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-7" tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi tarafından Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

MORAD-7'nin denizde lastik bot içinde de bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirlemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu "TCSG-913" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalananların Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği öğrenildi.

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