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F-16'lar 35.000 fitte! Görüntüler nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurlarının eğitim uçuşlarından görüntülerin yer aldığı bir video yayınlandı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 21:23 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 21:29
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Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait F-16 uçaklarının eğitim uçuşu görüntüleri göz doldurdu.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda, 8 adet F-16 uçağı 30.000-35.000 fit irtifada denizin üzerinde uçuşlarını gerçekleştirdi.

"DENİZ ÜSTÜ YÜKSEK İRTİFA ÖNLEME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Paylaşıma "Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait 8 adet F-16 uçağı ile 30.000-35.000 fit irtifada "Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi" gerçekleştirildi." notu düşüldü.

F-16 pilotlarının eğitimi, kısa sürede binlerce kez izlendi.

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