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F-16'lar yerle bir ediyor! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyine F-16 jetleriyle hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada F-16 savaş uçakları ve diğer yerli teknolojilerle, 25 terör hedefinin imha edildiği, çok sayıda terörist ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 21:53 - Güncelleme:
F-16'lar yerle bir ediyor! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nerede terör tehdidi varsa kalıcı olarak imha edilecek. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan 25 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleriyle Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 21.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat, malzeme deposu barınaktan oluşan 25 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.

  • MSB hava harekatı
  • Suriye-İrak terör hedefleri
  • 25 hedef imha edildi

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