''F-16'ların görev yükünü paylaşacak TÜRK SİHA'ları bizi endişelendirmeli''

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:28 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:49

Yakında TSK'nın envanterine girecek Aksungur SİHA Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, televizyon ekranlarında Aksungur SİHA'dan bahsetti. Manolis Kostidis, "İHA bombardıman uçakları hakkında bana etki eden bir haber var. Burada görebileceğiniz meşhur Aksungur" dedi.

"40 SAAT UÇABİLİYOR"

Sunucuların "Bunun ne tarz özellikleri var? sorusuna cevap veren Kostidis, "ANKA İHA'nın gelişmiş formu. Bu uçak, ikmal veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan 40 saat uçabiliyor" dedi. Mühimmat taşıyor mu? sorusuna ise Kostidis, "750 kilo faydalı yük, lazer güdümlü füzeler ve bombalar taşıyor ve tabii ki gözetleme kabiliyetine sahip" ifadelerini kullandı.

YUNAN MUHABİR: TÜRK SİHA'LARI BİZİ ENDİŞELENDİRMELİ

Aksungur SİHA'nın F-4 ve F-16 savaş uçaklarının görev yükünü paylaşacağını ifade eden Kostidis, "Türkiye tarafından üretiliyor, Türk Hava Kuvvetleri endüstrisinde bununla ilgili röportajlar var. Bu yeni silah test edildi ve çok yakında Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olacak. Etkileyici olan noktanın, Türkiye'nin insansız hava araçları sayesinde para tasarrufu yapacak olması. Çünkü Türk İHA'ları hedeflere saldırmak için F-4 ve F-16 savaş uçaklarının görev yükünü paylaşacak. Bu gerçekten etkileyici ve elbette bizi endişelendirmeli" dedi.

"TÜRKİYE'NİN SİLAHLARI ARTIK KAFAMIZI KARIŞTIRIYOR"

Türk SİHA'ları karşısında şaşkınlığını dile getiren bayan sunucu, "Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Bu yüzden onları dikkatlice gözlemlemeliyiz." dedi. Kostidis ise "O yüzden mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edecekler" diye konuştu.