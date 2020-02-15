F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli

star.com.tr 15 Şubat 2020 Cumartesi10:16 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:17

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Başkan Trump'ın sınır duvarını finanse etmek için, 2020 silah alım bütçesinden 3.8 milyar dolar bir sapma yapmaya çalışıyor.



Defense News'in aktardığı habere göre, Pentagon'un silah alımı bütçesinden yapacağı kesintinin, F-35 Müşterek Tarruz Uçağı, C-130J kargo uçağı, MQ-9 Reaper İHA, P-8 deniz gözetim uçaklarının yanı sıra; kara ve deniz araçları alımı gibi birçok alımı etkiliyor.

Söz konusu kesinti Perşembe günü bazı yetkililer tarafından kınandı.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinden (HASC) Cumhuriyetçisi Mac Thornberry, Beyaz Saray'ın 'silah satın alma' parasını bu yönde kullanma girişiminin anayasaya aykırı olduğunu ve Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Thornberry, Trump'ın bütçeyi duvara akıtma girişiminin iki donanma gemisinin iptali ve birçok savunma harcamasının rafa kaldırılması anlamına geleceğini söyledi.

Beyaz Saray'ın askeri ihale parasını yeniden programlama hareketinin “Anayasa içindeki güçler ayrılığını ihlal ettiğini” söyleyen Thornberry, yeniden programlama Kongre'nin anayasal otoritesine aykırı ve Kongre'nin harekete geçmesini gerektirdiğine inanıyorum. Tüm fonlar, gerekli ve kritik yerlere yönlendirilmelidir.' dedi.

HASC'ın Demokrat Başkanı Adam Smith de, Trump'ın kararını şu ifadelerle eleştridi...

“Yeniden programlama talebi, Başkanın ulusal güvenliğimiz pahasına bir kampanya sözünü yerine getirme konusunda takıntılı olduğunu bir kez daha doğruladı. Başkan orduyu yeniden yapılandırmak için kredi almayı seviyor, ancak bugünkü yeniden programlama kararıyla tam tersini yapıyor. Çünkü bu karar kritik gemilerin, araçların ve uçakların satın alınmasını engelleyecek."

Listedeki en büyük kalem, Huntington Ingalls Industries tarafından, Pascagoula Mississippi'de inşa edilen 650 milyon dolarlık bir Amerikan amfibi saldırı gemisi.

Toplamda 3.8 milyar dolarlık kesintinin etkileyeceği kalemler şöyle...

2.2 milyar dolarlık temel bütçe kesintisinden etkilenecek alım ve projelerin listesi:

LHA-9 amfibi hücum gemisi (1 gemi): 650 milyon dolar

Humvee ve diğer taşıyıcılar: 201 milyon dolar

F-35B savaş uçakları (2): 223 milyon dolar

V-22 Osprey motorları (2): 155 milyon dolar

P-8A Poseidon keşif uçağı (1): 180 milyon dolar

EPF Seferi Hızlı Nakliye gemisi (1): 261 milyon dolar

F-35A avcı uçağı Gelişmiş Tedarik: 156 milyon dolar

C-130J turboprop nakliye uçakları (2): 196 milyon dolar

Hafif Saldırı Uçağı programı: 180 milyon dolar







Yurtdışı Acil Durum Operasyonları (OCO) kesintileri: toplam 1,6 milyar dolar

Ulusal Hava Muhafızları için C-130J nakliye uçakları (2): 169 milyon dolar

MQ-9 Reaper İHA (8) 160 milyon dolar

Ulusal Muhafızlar / Yedek Ekipman (belirtilmemiş): 1,3 milyar dolar