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F-35'lerle donatılmış 34. Savaş Filosu Orta Doğu'ya geliyor!

ABD'nin Hill Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki F-35 savaş uçaklarınında bulunduğu bir filoyu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) konuşlandırdığı ileri sürüldü.

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ABD, İran'la yaşanan gerilimler bahanesiyle bölgeye asker ve silah yığmaya devam ediyor.
 
Başkan Donald Trump, bu sevkiyatlar kapsamında Suudi Arabistan'a ek 3 bin asker ve hava savunma sistemleri gönderileceğine ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı.
 
ABD'nin İran'a karşı Suudi Arabistan'a asker ve silah gönderme planı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ABD'nin Standard-Examiner gazetesi Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nden BAE'ye F-35'lerle donanmış bir filonun gönderileceğini ileri sürdü.
 
'388'inci Savaş Kanadı'nın komutanı Albay Steven Behmer'a dayandırılan iddiaya göre, 34. ve 466. filolar Utah'taki Hill Hava Üssü'nden ayrılarak BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin 30 km güneyindeki El-Zafra (Al-dhafra) Hava Üssü'ne geçiyor.
 
ABD bu yılın başlarında Hill Hava Üssü'ndeki '4. Fighter Squadron'u Orta Doğu'ya gönderdi. Jetler ve ABD personeli 6 aylık görev süresinin ardından geri döndü.
 
Rude Rams olarak bilinen 34. savaş filosu, Amerikan ordusunun en yeni beşinci nesil savaş uçağı olan F-35'lerle donatıldı.

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