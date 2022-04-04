Fabrika işçisi 4 yılda 400'ü aşkın engelli sokak hayvanını hayata bağladı

Dilovası ilçesinde yaşayan Çelik, yürüyemeyen hayvanlar için sponsorların desteğiyle aldığı alüminyum malzeme, pazar arabası tekerleği, sünger ve kumaşlardan yürüteç üretiyor.

Türkiye'nin dört bir yanından sosyal medya aracılığıyla felçli sahipsiz hayvanlar için talepler alan Çelik, 4 yılda aralarında kuzu, koyun, tavşanın da olduğu 400'ü aşkın felçli hayvanı "ayağa kaldırmayı" başardı.

El hünerini sadece çalıştığı fabrikada kullanmayan Çelik, kurmak istediği tam teşekküllü bir atölyeyle daha fazla engelli hayvana ulaşmayı amaçlıyor.

- "HAYVANLARIN HAYATINA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Abdulmenaf Çelik, AA muhabirine, evinin bahçesindeki küçük odada hafif ayarlanabilir yürüteçleri yapmaya çalıştığını belirterek, şu ana kadar 30 şehre yürüteç gönderdiğini söyledi.

Dört yılda 400'ü aşkın engelli hayvanın hayatına dokunduğuna işaret eden Çelik, "Sadece engelli kediye, köpeğe değil, engelli kuzuya, koyuna ve tavşana da yürüteç yaptık. Elimizden geldiğince bu engelli hayvanların hayatlarını kolaylaştırmak için bazen gece gündüz çalışarak hayvanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Bir yürüteci 350-400 liraya mal ediyoruz. Normalde almak isteseler 4 bin lira civarında." diye konuştu.

Çelik, duyarlı insanların kendisine ulaşarak destek verdiğini belirterek, en son "Kıvrık" adındaki ön ayakları kırık olan köpeğe yürüteç yaptığını söyledi.

Sponsorların desteğiyle "Kıvrık"a bu yürüteci hediye ettiklerini dile getiren Çelik, "Biz de bir şekilde ücretsiz olarak yaptığımız bu yürüteçle onun hayatını kolaylaştırmaya çalıştık." dedi.

Çelik, tam teşekküllü bir atölyeye sahip olmayı hedeflediğini vurgulayarak, engelli hayvanlar için protez bacak çalışması yapmak istediğini kaydetti.

- "KIVRIK'I KÜÇÜKKEN BEBEK ARABASIYLA GEZDİRİYORDUM"

Engelli köpeği "Kıvrık"a yürüteç yaptıran Ömer Ayhan da ormanda ön ayakları kırık şekilde bulduğu hayvanın 6 ay tedavi gördüğünü anlattı.

"Kıvrık"ın ayaklarının kaynadığı için tedavisinin devam edemediğini belirten Ayhan, "Kıvrık 3 yıldır benimle. Daha küçükken bebek arabasıyla gezdiriyordum. Sonra Başiskele Belediyesinden market arabası temin ettik, onunla geziyordu." dedi.

Daha sonra sosyal medya hesaplarından Çelik'e ulaşarak "Kıvrık" için yürüteç yapmasını istediğini anlatan Ayhan, yürüteci teslim aldığını, bu süreçten sonra köpeğinin buna alışma döneminin olacağını kaydetti.