Fabrika işçisinin kopan eli yerine dikildi

AA 10 Aralık 2021 Cuma 16:00 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 16:00

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de bir fabrikada işçi olarak çalışan Hüseyin Asan (32) iş yerinde temizliğini yaptığı makineye elini kaptırdı.

112 Acil Servis ekibince kopan eliyle birlikte Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Asan, acil servisteki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Asan'ın kopan eli, el cerrahi uzmanı Numan Atılgan ve plastik cerrahi uzmanı Kadir Çiçek tarafından 5 saatlik operasyonla yerine dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Numan Atılgan, ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirterek, "Ameliyatın 12. gününde damar ve kan dolaşım problemi olmayan, hafif düzeyde de olsa hareket edebilen bir uzva sahibiz. Bundan sonraki tedavi süreci ise dokuların tam iyileşme göstermesinin ardından yoğun rehabilitasyon programıyla kaybolan işlevlerin bir kısmının en azından geri kazanılması yönünde olacak. Hastanemizin güçlü alt yapısıyla bölgede bu tür ameliyatları başarıyla yapan bir ekibe sahibiz." ifadelerini kullandı.

Ameliyatla uzuv kaybından kurtulan ve sağlığına kavuşan Hüseyin Asan da ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.