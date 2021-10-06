İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2021 Cuma / 2 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9505
  • EURO
    10,3371
  • ALTIN
    505.1
  • BIST100
    1395.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fabrikada azot gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti
Güncel

Fabrikada azot gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de fabrikada azot gazından zehirlenen işçi Ali Ekber Demirtaş (40) hayatını kaybetti. Demirtaş'ı kurtarmaya çalışan teknisyen ise gazdan etkilendi. Fabrikada bakım, kontrol ve temizlik çalışmalarının yürütüldüğü sırada dışardan hizmet alınan firma çalışanı Demirtaş'ın girilmesi izne tabi olan bölgeye izin almadan girdiği, zehirlenmenin de bundan kaynaklandığı belirtildi.

DHA6 Ekim 2021 Çarşamba 16:36 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:36
ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde, Körfez ilçesindeki İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ) fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bakım, kontrol ve temizlik çalışmalarının yapıldığı sırada, iddiaya göre, azot gazı alışımı olan ve girilmesi izne tabi olan bölgeye giren taşeron firmada çalışan işçi Ali Ekber Demirtaş, gazdan etkilendi. Demirtaş'ın baygınlık geçirdiğini fark eden teknisyen G.G., işçiyi çıkarmayı başardı. Fabrika yöneticileri 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, azot gazından etkilenen Ali Ekber Demirtaş'a müdahalede bulundu. Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gazdan hafif etkilenen teknisyen G.G.'ye ise olay yerinde müdahale edildi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından yaşamını yitiren işçinin cenazesi Körfez Mezarlığı morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından fabrikadan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"4 Ekim 2021 tarihinden bu yana üretimin durduğu ve planlı bakım çalışmalarının yapıldığı fabrikamızda, 6 Ekim tarihinde son derece üzücü bir kaza meydana gelmiştir. Bakım, kontrol ve temizlik çalışmalarının yürütüldüğü esnada dışardan hizmet aldığımız firma çalışanının, izne tabi ve girmemesi gereken bölgeye girdiğini fark eden İGSAŞ çalışanımız, hızlıca kendisine müdahale etmek istemiş, fakat her ikisi de gaza maruz kalmışlardır. Emniyet ve sağlık birimlerinin yerinde ve hızlı müdahalesine rağmen, maalesef dışardan hizmet aldığımız firma çalışanı arkadaşımız kurtarılamamıştır. Ayakta tedavi edilen İGSAŞ çalışanı arkadaşımızın sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden müteahhit firma çalışanı arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.