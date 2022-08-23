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Güncel

Fabrikada çıkan yangın korkuttu! Sık sık patlamalar yaşanıyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan Samsun İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sık sık patlamalar olduğu için yangına dışarıdan müdahale ettiklerini bildirdi.

AA23 Ağustos 2022 Salı 01:23 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın kısmen kontrol altına alındı.

SIK SIK PATLAMALAR OLDU

Samsun İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sık sık patlamalar olduğu için yangına dışarıdan müdahale ettiklerini bildirdi. Zengin, "Kapalı alanda yanma var. Alev boyu oldukça düştü. Patlamalar devam ettiği için dört taraftan müdahale çalışmaları devam ediyor. Şu an için herhangi bir can kaybı yok." dedi.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal da olay yerinde incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

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