Faciadan dönüldü! Bebek arabası devrildi, sürücü son anda fark etti

DHA 19 Mart 2021 Cuma 15:26 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 15:26

Olay Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir kadın, alışveriş için markete girerken 2,5 yaşındaki çocuğunun bulunduğu bebek arabasını marketin önündeki kaldırıma bıraktı. Kaldırımda duran bebek arabası bir anda hareket ederek geri geri gidip kaldırımdan yola devrildi. Bu sırada park etmek üzere kaldırım kenarına geri manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü bebek arabasının yolda düştüğünü görerek son anda durdu. Aracın arka tekeri ile ezilmekten santimetrelerle kurtulan çocuğu gören annesi, çevredeki esnaf ve araç şoförü çocuğu bulunduğu yerden kaldırdı. Bebeğin yara almadığı olay, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Market sahibi, "Bir müşteri geldi, ekmek ve su alacağını söyledi. Ben de arabanın düştüğünü gördüm. Geri gelen şoför, çocuğu gördü hemen durdu. Ben de hemen yardıma koştum. Çocukta bir şey yok" dedi.