İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2021 Salı / 5 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5788
  • EURO
    10,4058
  • ALTIN
    514.229
  • BIST100
    1440.92
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Faciadan dönüldü! Bir kilometre uzunluğunda yarık oluştu
Güncel

Faciadan dönüldü! Bir kilometre uzunluğunda yarık oluştu

Afyonkarahisar'da yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, derinliği yer yer 1-2 metreyi bulan yarık oluştu. Yarığın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA15 Haziran 2021 Salı 12:33 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 12:33
ABONE OL

Derekarabağ köyü yolu ve bölgedeki tarım arazileri üzerinde, bu sabah, yarıklar oluştuğunu görenler, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 1-2 metreyi bulan yarıklar olduğunu belirledi. İş makinesiyle taşınan kumla, yoldaki yarıklar kapatıldı.

Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Keskin ve jandarma ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Halk, kendilerini tedirgin eden durumla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından inceleme yapılmasını istedi. AFAD, yarıkların nasıl oluştuğunu belirlemek için uzman ekip görevlendirdi. Benzer durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Dipevler köyüyle Bolvadin'in çeşitli mahallelerinde de görüldüğü belirtildi. Bölgeden bir fay hattının geçtiği, yarık ve çukurların bundan kaynaklanmış olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.